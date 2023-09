Stephan Lamby bei „Hart aber fair“ Das sagt ein auf Politiker spezialisierter Doku-Filmer über die Ampel

Direkt vor der Talkshow zeigte die ARD die TV-Dokumentation „Ernstfall – Regieren am Limit“ von Stephan Lamby, und der sitzt nun im Studio. Lamby ist mit filmischen Politiker-Porträts bekannt geworden – von Fidel Castro bis Helmut Kohl. In den vergangenen zwei Jahren hat der Filmemacher, der auch Bücher schreibt, die führenden Köpfe der frisch gewählten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP beobachtet, wie sie mit einem Krieg in in Europa konfrontiert werden und was auch hinter den Kulissen der Bundesregierung geschieht.