TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ : „Man spricht davon, dass Russland das neue Nordkorea wird“

Die Talkrunde bei „Hart aber fair“ am 13. Juni 2022. Foto: WDR

Köln Aufmerksamkeit, Artillerie, Diplomatie - und am Ende streiten CDU und SPD über Waffenlieferungsfragen. Die markantesten Bemerkungen bei „Hart aber fair“ kommen von einem Verhandlungsprofi.

Das vorgegebene Thema der Talkshow „Hart aber fair“ am Montagabend war die Frage: „Der Sommer kommt, der Krieg bleibt: Wie lange hält unser Mitgefühl?“

Die Gäste:

Claudia Major, Militärexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik

Armin Nassehi, Soziologe

Michael Müller (SPD), Bundestagsabgeordneter, Ex-Bürgermeister von Berlin

Norbert Röttgen (CDU), Bundestagsabgeordneter

Oleksandra Bienert, Ethnologin und Ukraine-Aktivistin

Matthias Schranner, Vorstandsvorsitzender beim Negotiation Institute

Darum ging’s:

Um Aufmerksamkeit, Waffenlieferungen und die Unterschiede zwischen Diplomatie und Verhandlungen.

Die Talk-Highlights:

Zu Beginn der Talkshow geht es um die Motto-Frage der Sendung. Der Soziologe Armin Nassehi referiert dazu über Aufmerksamkeitsspannen und Aufmerksamkeitsökonomie. „Man kann das auf die Formel bringen, dass eine wiederholte Information immer weniger Informationswert hat.“ Das gelte nicht nur für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern auch für die Pandemie und die Klimakrise.

Zwar bekämen Deutsche nun direkt die steigenden Energiepreise zu spüren und seien mit der Frage konfrontiert, inwieweit Deutschland sich an der Verteidigung der Ukraine beteiligen solle, sagt Nassehi. Doch auch diese Fragen würden ständig wiederholt. „Die Wiederholung ist der Feind der Aufmerksamkeit“, betont der Soziologe. Wer häufiger Talkshows schaut, kann das unterschreiben, und in seltener Selbsthinterfragung fragt Moderator Frank Plasberg: „Machen wir das Falsche heute Abend, wenn wir wieder über die Ukraine reden?“

Die gebürtige Ukrainerin Oleksandra Bienert erinnert daran, dass in der Ukraine bereits seit 2014 Krieg herrscht. „Das hat uns jetzt gezeigt, was passiert, wenn wir einen Krieg einfach ausblenden“, sagt sie. Sie kritisiert, dass in der Debatte oft über die Wünsche des russischen Machthaber Wladimir Putin spekuliert werde. „Ich möchte sehen, dass wir uns fragen: Was wollen wir eigentlich in der EU, in Deutschland?“, sagt die Menschenrechtsaktivistin.

Vorschläge aus Deutschland oder anderen Ländern, die Ukraine solle Russland doch einfach etwa den Donbass abtreten, lehnt Bienert vehement ab. Sie ruft die Zuschauer dazu auf, sich einmal vorstellen, ihrem letzten Urlaubsland würde vorgeschlagen, ein Fünftel des Landes an einen Aggressor anzutreten. Das würde wohl als absurde Idee abgetan. „Das ist von der imperialen Sichtweise Russlands auf die Ukraine geprägt“, sagt Bienert und erinnert daran, dass die Ukraine ein souveränes Land ist und in seinen Grenzen von Russland 1991 anerkannt wurde.

„Es darf keine Gewöhnung geben“, sagt der SPD-Politiker Michael Müller. Deshalb sei es Aufgabe der Politik, den Krieg in der Ukraine weiter zu thematisieren und die Auseinandersetzung darüber auszutragen. Eine Abstumpfung beobachte er allerdings noch nicht, es gebe nach wie vor viel Solidarität. Müller ist zudem der Ansicht, dass ausgehend vom Ukraine-Krieg viele andere Probleme der Welt nun mehr Aufmerksamkeit bekämen, vom Hunger in Afrika über den Krieg im Jemen bis zum Verhältnis zwischen China und den USA.

Doch von positiven Entwicklungen in der Bevölkerung will Plasberg nichts hören. „Ich freue mich über ihr Menschenbild“, sagt er zu Müller und kehrt zurück zu der These, dass das Interesse am Leiden der Ukrainer angesichts des Sommers in den Hintergrund tritt.

Die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major wirft ein, dass man den düsteren Bildern vielleicht besser mit analytischer Distanz begegnen sollte, um langfristig damit umgehen zu können. Gleichzeitig sei der Gewöhnungseffekt ein Problem, dem sich der Westen jetzt stellen müsse – denn genau darauf zähle Russland. Dabei verweist sie auf das lange Ringen um das letzte Sanktionspaket der Europäischen Union. „Russland spekuliert darauf, dass wir nicht gewillt sind, die Kosten zu tragen, dass wir nicht durchhalten, weil wir verweichlicht sind.“

Daraufhin lenkt Plasberg das Gespräch auf die Unentschiedenheit, die oft Verlautbarungen der Bundesregierung prägt. Mehrmals versucht er, den Talkgästen eine direkte Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz zu entlocken. Doch zunächst bleibt die Diskussion bei der Sache, nicht bei Personen. Der Soziologe Nassehi erkennt ein aus der Pandemie bekanntes Muster: In Krisenzeiten falle es der Politik parteiunabhängig offenbar schwer, Ziele eindeutig zu formulieren.

Lesen Sie auch Vor dem Besuch in Kiew : Scholz sucht seine Ukraine-Strategie

Die Verteidigungsexpertin Major fordert genau so eine klare Zieldefinition, ebenso müsste die Regierung verdeutlichen, in welchen Schritten sie dieses Ziel politisch, finanziell und militärisch erreichen wolle. Mit Blick auf Waffenlieferungen wünscht sich Major einen stärkeren Fokus auf den Bedarf der Ukraine. Gebraucht würden Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Flugabwehr, Panzer. Später räumt sie ein, zu einer tatsächlichen Lösung gehöre auch der politische Konflikt darum, wie frei die Ukraine sein dürfe. „Wie Sie zwischen diesen Gegensätzen, freie Ukraine und Vasallenstaat, einen Kompromiss finden wollen, kann ich im Moment nicht absehen.“

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen fordert ein Durchgreifen des Bundeskanzlers mit der Begründung: „Die Bürger sind orientierungsbedürftig.“ Der SPD-Politiker Müller findet es „unstrittig“, dass die Kommunikation aus dem Kanzleramt verbessert werden müsse. Hingegen bedauert er, wie Diskussionen – auch in der Talkshow – verlaufen. „Ganz schnell geht es um Waffen, die sind im Mittelpunkt der Diskussion.“ Zwar gehöre es unbedingt dazu, dass die Ukraine sich behaupten könne, so Müller. „Aber wir können doch den ganzen Weg der Diplomatie nicht außen vor lassen.“ In Gesprächen ließe sich auch europäische Geschlossenheit demonstrieren, man könne Missverständnisse ausräumen und so fort.

Später muss Müller dann auf Plasbergs Geheiß trotzdem mit Röttgen über Waffenlieferungen streiten. „Die Lieferung schwerer Waffen durch die Bundesregierung ist nicht gewollt, sonst wäre sie ja geschehen“, sagt Oppositionspolitiker Röttgen. Die Waffen stünden schließlich bei Rheinmetall auf dem Hof. „Fünf von hundert, das wissen Sie“, wirft der SPD-Politiker Müller daraufhin ein mit dem Verweis, dass allein deren Wiederherstellung Monate gedauert habe. Dann dürfen die beiden Politiker noch über diese fünf Marder-Panzer weiterstreiten, bis die Sendung zu Ende ist.

Zunächst aber, nach Müllers erster Kritik nach dem Fokus auf Waffen statt auf Gespräche, kritisiert der Soziologe Nassehi die Fragestellungen aus der von Plasberg mehrfach zitierten Umfrage. Seiner Ansicht nach suggerieren sie ein falsches entweder-oder: Es gebe entweder eine diplomatische oder eine militärische Lösung des Konflikts. Dabei würden beispielsweise Waffenlieferungen ja den Rahmen für Verhandlungen beeinflussen.

Major weist darauf hin, dass es für die Ukraine nicht um eine Wahl zwischen Krieg und Frieden gehe. „Die Wahl ist de facto zwischen Krieg und Besetzung“, sagt die Verteidigungsexpertin. In den von Russland besetzten Gebieten sei abzulesen, was das bedeute. „Russland behandelt die nicht als Verhandlungsmasse, sondern als Territorium.“ Deshalb hält Major es für einen Irrglauben, dass es nach Verhandlungen einen Frieden gäbe oder dass man sich auf russische Zusagen verlassen könnte. Als Beleg führt sie das Abkommen von Minsk oder den Völkerrechtsbruch beim Einmarsch vom 24. Februar an.

Im Extra-Interview will sich Plasberg Rat holen beim Chef einer Beratungsfirma für Verhandlungen. Der räumt mit mehreren eingefahrenen Sichtweisen auf. Matthias Schranner berichtet, dass er durch seine Arbeit mit der Polizei einen Einblick in das Denken von Kriminellen und damit in ein völlig anderes Wertesystem bekommen habe. Auch Putin denke anders, als die meisten Menschen inklusive seiner selbst es sich vorstellen können. Dieses Verständnis sei für Verhandlungen aber gar nicht nötig. „Sobald ich versuche, den Herrn Putin verstehen zu wollen, gehe ich in seine Welt hinein, und dann verliere ich das, was ich brauche“, sagt Schranner: „Eine gewisse Distanz.“

Zudem gibt Schrann für Verhandlungen einige Merksätze mit auf den Weg, die im Krieg, in Tarifrunden und im Haushalt passen: „Verhandlungen fahren sich dann fest, wenn man tatsächlich glaubt, dass man sich nicht bewegen muss. Und man bewegt sich erst dann, wenn die Einigung für einen gewinnbringend ist, und wenn ich nichts gewinnen kann, dann bewege ich mich auch nicht.“ Vermittler würden erst einspringen, nachdem Verhandlungen gescheitert seien, und sie dürften keine Eigeninteressen haben. Deshalb kämen weder Scholz noch der französische Präsident Emanuel Macron in Frage, weil sie Nato-Partner seien.

Mit Blick auf Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland bekundet er: „Die Frage ist nicht, ob es sinnvoll ist. Die Frage ist, wann es überhaupt möglich ist.“ Schranner betont die Unterschiede zwischen Diplomatie und Verhandlungen: Diplomatie finde im Hintergrund, im Verborgenen statt, und auf dieser Ebene gebe es derzeit Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Teams. Für eine offiziell sichtbare Verhandlung hingegen sei es noch zu früh, weil das Machtgefälle zu groß sei. „Solange Russland glaubt, dass es militärisch gewinnen kann, wird es nicht an den Verhandlungstisch kommen.“ Erst wenn sich das ändere, öffne sich die Chance für einen ersten Schritt in Richtung Verhandlungen. Dieser Schritt wäre laut Schranner dann ein Waffenstillstand.