Legale Rauschmittel machen am Abend bei “Hart aber Fair” den Anfang: Karl Lauterbach, der einräumt, selbst gern ein zwei Glas Rotwein zu trinken, glaubt, “dass wir als Gesellschaft zu viel Alkohol trinken”. Der Bundesgesundheitsminister hat aber auch eine gute Nachricht: Generell werde deutlich weniger getrunken, und vor allem das “sich Betrinken” sei aus der Mode gekommen. Das ist einer der wenigen Momente der Sendung, in dem CSU-Politiker Blume Lauterbach zustimmt: Für viele sei Trinken eher Genuss und nicht Missbrauch, viele könnten Alkohol “verantwortungsvoll konsumieren”, man dürfe den Menschen nicht das Bier am Abend verleiden, das in Bayern wie Klamroth einwirft, ohnehin eine Art Grundnahrungsmittel sei.