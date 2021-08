Jens Spahn bei „Hart aber Fair“ : „Wir müssen aufpassen, dass aus Spannungen nicht Spaltungen werden“

Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen über die nächsten Schritte in der Corona-Politik. Foto: Screeenshot ARD/Screenshot ARD

Düsseldorf Kosten für Tests, Inzidenzen in Schulen und wer versteht eigentlich was unter dem Begriff „Freiheit“? Bei „Hart aber Fair“ streitet sich Jens Spahn mit Linken und FDP. Eine Journalistin kommentiert und ein Arzt steuert Fakten bei.

Darum ging es

Wie geht es weiter in der Corona-Krise? Kommt noch ein Lockdown? Oder eine Impfpflicht für bestimmte Berufe? Das „Hart aber fair“-Team sammelte im “Bürgercheck” Fragen und Stimmen der Menschen in Deutschland. In der Sendung am Abend machten aber vor allem der Bundesgesundheitsminister, ein Arzt, ein FDP-Mann eine Linke-Frau und eine Journalistin ihre Positionen klar.

Die Gäste

Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister (CDU)

Volker Wissing, FDP-Generalsekretär

Melanie Amann, Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros

Janine Wissler, Die Linke

Cihan Çelik, Oberarzt auf der Corona-Isolierstation am Klinikum Darmstadt

Der Talkverlauf

Viel diskutiert, aber immer noch kein alter Hut: Sollen Corona-Tests künftig Geld kosten war am Abend Frank Plasbergs Einstiegsfrage, und Jens Spahn hatte eine Antwort: “Die Tests haben uns alle schon einiges gekostet, und zwar über drei Milliarden Euro.” Im Arbeitsbereit oder in der Schule dürfen sie nach Ansicht des CDU Politikers kostenlos bleiben, im privaten Bereich sehe er das anders: Warum sollten andere dafür zahlen müssen, wenn sich jemand die Freiheit nehme, sich nicht impfen zu lassen? Volker Wissing ist nicht grundsätzlich gegen kostenpflichtige Tests, findet aber vor allem den Zeitpunkt falsch. Zu Beginn des Winters stiegen die Risiken, “damit nimmt man ein Stück Sicherheit weg, und zwar zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt”, argumentiert der FDP-Politiker. Auch Janine Wissler ist dafür, Gratistests beizubehalten. „Sie sind ein Sinnvolles instrument um den Überblick zu behalten.

Plasbergs Team hat Bürger in Deutschland befragt und die Sorge einer Mutter mitgebracht. Diana Steiner-Gloger fragt: “Warum müssen sich Geimpfte nicht mehr testen lassen, obwohl sie auch noch das Virus übertragen können?” Mediziner Cihan Çelik klärt auf: “Ja, Geimpfte können sich infizieren und das Virus weiter tragen, aber es ist sehr viel seltener, dass Geimpfte das Virus übertragen.” Seiner Ansicht nach bringe es daher wenig und koste viel alle Testzentren weiterzubetreiben. Der derzeitige Anstieg sei ganz klar auf den Anstieg bei den Ungeimpften zurückzuführen. Davon, Druck auf Ungeimpfte auszuüben hält der Arzt nicht viel. “Mit Motivation und Aufklärung ist mehr zu erreichen.”

Auch Spahn hält weiterhin nichts von Pflicht und Zwang, sondern setzt auf Appelle und Freiheitsgewinn: “Freiheit heißt ja nicht, nicht jeder macht was er will, man entscheidet auch für andere mit.” Er werde gerade derart viel und kontrovers in Familien und an Arbeitsplätzen über das Thema gesprochen, dabei sei enorm wichtig die Balance zu wahren: “Wir müssen gerade aufpassen, dass aus Spannungen nicht Spaltungen werden.

Melanie Amann sorgt sich darum, dass nicht genug für Schulkinder getan wird. Eine Karte veranschaulicht die hohen Inzidenzen unter Kindern seit dem Schulbeginn in Nordrhein-Westfalen, mit einer Inzidenz von 770 in Wuppertal.“Erst waren wir zu langsam beim Schutz der Alten, jetzt sind wir zu langsam beim Schutz der Kinder”, sagt die Journalistin. “Mir macht das Sorge zu sehen, dass Kinder die Verfügungsmasse sind. Wissler stimmt ihr zu: “Die Schulen sind nicht ausreichend vorbereitet”, sagt sie und bemägelt fehlende Luftfilter, und unklare Situationen zu Abstand und Schulbussen. Da hätte auch der Bund mehr Einfluss nehmen können findet die Linken-Chefin.

Aus einem Altenheim berichtet Plasberg über einen Pfleger, der aus dem Urlaub Covid mitbrachte und 15 alte Menschen im Heim ansteckte. Er will die Skepsis gegenüber Impfungen in Pflegeberufen diskutieren, doch Celik relativiert: In Krankenhäusern sei die Impfquote inzwischen sehr hoch, auch wenn es etwas gedauert habe. “Manchmal hilft nur ein Eins-zu-Eins-´Gespräch im Vertrauen.”

Damit kreist die Runde die Frage ein: Sollte es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben? Zuweilen sei es schwer, gegen “das Halbwissen und die Lügen aus Whatsapp-Gruppen” anzukommen, räumt Spahn ein. Komme man langfristig nicht dagegen an, müsse es eines Tages vielleicht doch ein Pflicht in Berufen geben, in denen man andere besonders gefährde. Grundsätzlich ist er jedoch dagegen: “Am Ende führt eine verpflichtende Impfung auch für bestimmte Berufsgruppen uns völlig weg von dem Eigentlichen: Wie kommen wir gemeinsam gut aus der Pandemie raus?” Die Gefahr bei einer Pflicht sei eine Verhärtung in der Gesellschaft, die er unbedingt vermeiden will.

Spahn kann sich andererseits aber vorstellen, dass Arbeitgeber Mitarbeiter nach ihrem Corona-Impfstatus fragen dürfen. Er sei da “hin- und hergerissen”, ob man das Gesetz ändern solle, damit Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate fragen dürften, sagte der CDU-Politiker. Im Restaurant werde das ja auch gemacht, denn es bedeute wieder mehr Freiheit und mache durchaus einen Unterschied: „Wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50 Prozent nicht geimpft sind.“

(juju)