TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ : „Home Office ist keine Lösung für Kinderbetreuung“

Die Talkrunde bei "Hart aber fair" am 20.04.2020. Foto: WDR

Düsseldorf Fußballspiele, Spielplätze, Schulklos und Homeschooling: Bei „Hart aber fair“ rücken Kinder und Familienalltag in den Vordergrund.

Am Montagabend geht es bei „Hart aber fair“ um das Thema „Freiheit nur in kleinen Schritten: Wie schädlich wird die Dauer-Quarantäne?“. Das erweist sich weniger als medizinische Frage.

Die Gäste:

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlands

Karl Lauterbach (SPD), Gesundheitsökonom

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes

Clemens Fuest, Wirtschaftsforscher

Barbara Vorsamer, Journalistin

Darum ging’s:

Kaum ist der erste Tag der Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus um, kommen die nächsten Forderungen nach einer Öffnung. Moderator Frank Plasberg lässt Zuschauervorschläge und -fragen die Themen vorgeben. Dabei kommt die Runde immer wieder auf pragmatische Fragen des Familienalltags zurück. Dafür sorgt in der Runde vor allem die Journalistin Barbara Vorsamer.

Der Talkverlauf:

Aus aktuellem Anlass stehen Fußballspiele am Beginn der Sendung. Können die vielleicht doch bald wieder beginnen? Der Gesundheitsökonom Karl Lauterbach sieht sehr viele medizinische Gründe, die dagegen sprechen, „aber keinen dafür“. Daraufhin lässt Moderator Frank Plasberg eine Stellungnahme der Fußball-Liga einspielen, in der es heißt, dass das eigentlich prima funktionieren würde – und die dazu nötigen Massen an Tests auch nicht ins Gewicht fielen. „Was soll der Lobbyist auch sagen?“, kontert Lauterbach.

Die Schieflage der Fußballfrage bringt Ulrich Schneider auf den Punkt: „Es ist eigentlich nicht zu vermitteln, dass Fußballprofis mit Millionengehältern spielen dürfen, und Kindern sagt man, ihr dürft nicht auf den Spielplatz.“ Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands bricht in der Runde immer wieder eine Lanze für Otto Normalverbraucher und für Benachteiligte – und rückt den Blick auf pragmatische Lösungen.

So habe die Notbetreuung in den Kindergärten etwa auch dazu geführt, dass man dort Erfahrungen sammeln konnte. Mit einem Verhältnis von einem Erzieher auf fünf Kinder seien die nötigsten Regeln zu bewältigen, berichtet er. Und die Notbetreuung ließe sich so ausweiten – und zwar nicht nach Branchen ausgewählt, sondern nach der individuellen Belastung. Als Beispiele nennt er Alleinerziehende und „Leute ohne Haus mit Garten“.

Der Wirtschaftsforscher Clemens Fuest wirft ein, er glaube nicht, dass man Privatleute und Wirtschaft gegeneinander ausspielen könne. Und der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans warnt, dass Kinder kaum davon abzuhalten seien, in Kontakt miteinander zu kommen, und eine Ansteckung von Familie zu Familie sei genau das, was es zu vermeiden gelte. Ein Rückfall in höhere Reproduktionsraten könne so strenge Maßnahmen wie in Frankreich nach sich ziehen, meint Hans.

Doch mit solchen allgemeinen Äußerungen aus der Runde gibt sich die Journalistin Barbara Vorsamer nicht zufrieden. Sie fordert konkrete Lösungen für Eltern. „Home Office ist keine Lösung für Kinderbetreuung“, sagt Vorsamer. „Das kann nur jemand vorschlagen, der das noch nie gemacht hat.“ Sie kritisiert, dass Kinder sowohl in den Vorschlägen zur Lockerung der Maßnahmen als auch in wissenschaftlichen Studien zur Ansteckung fehlen.

Da pflichtet Lauterbach ihr bei: Er hätte schon vor sechs Wochen gefordert, die Ansteckung zwischen Kindern und Eltern zu untersuchen. Überhaupt blickt er in der Runde oft in die Vergangenheit oder in Eventualitäten. Das unterbindet nicht der Moderator, sondern Ulrich Schneider. Er will „den Konjunktiv mal verlassen“ und fragt: „Was machen wir jetzt mit den überlasteten Familien?“ Als Lösungsansätze nennt er zum einen professionelle Plattformen für digitalen Unterricht, zum anderen Laptopkäufe für die Kinder.

Lauterbach will langfristige Konzepte für die Schulbildung. Seiner Ansicht nach bleiben Familien noch lange in der jetzigen Lage. Schließlich gingen hochrangige Forscher davon aus, dass sich die Lage für ein bis zwei Jahre nicht bessern wird. Als Versamer daraufhin daran erinnert, dass Eltern nicht gleichzeitig arbeiten und zu Hause unterrichten können, bringt sie ein „Corona-Elterngeld“ ins Spiel. Das bügelt Hans ab: Es sei wichtig, nicht jeden Tag einen neuen Vorschlag in den Raum zu stellen und den Eindruck unbegrenzter Mittel entstehen zu lassen. Das Ziel sei doch, Menschen in Arbeit zu bringen.

Doch das war ein Fehler. Versamer versichert ihm, sie wolle viel lieber wie gewohnt in ihrem eigentlichen Beruf arbeiten. Auch Schneider springt in die Bresche: „Es hat doch keinen Sinn, Maßnahmen zu diskutieren, bis ein Impfstoff da ist.“ Schulkonzepte, ein Finanzausgleich, um Arbeitsstunden reduzieren zu können, und ein Anrecht auf die Rückkehr in die Vollzeit: Jede Idee seit gut, die Entlastung schaffe.