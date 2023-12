Ehemaliger „Hart aber fair“-Moderator Warum Frank Plasberg mit seinem Nachfolger abrechnet

Der ehemalige „Hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg hat sich enttäuscht über seinen Talk-Nachfolger Louis Klamroth geäußert. Seit seinem Abschied von der Sendung habe er kaum Kontakt zu Klamroth gehabt, teilte Plasberg in einem Interview mit dem Branchendienst DWDL.de mit. „Ich musste 66 Jahre alt werden, um einen vordergründig so freundlichen Menschen mit einer solchen Vorgehensweise kennenzulernen“, sagte der Journalist in dem Gespräch.