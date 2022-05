TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ : „Es ist nicht mehr der Krieg von Putin“

Die Talkrunde bei „Hart aber fair“ am 2. Mai 2022. Foto: WDR

Kreml-Propaganda, Auto-Korsos und Courage: Bei „Hart aber fair“ geht es am Montagabend um Russland. Dabei kommt auch die Frage nach dem Sinn von Putin-Hitler-Vergleichen auf.

Am Montagabend sollen die Gäste bei „Hart aber fair“ über Russland sprechen. Das Motto der Sendung heißt „Putins Krieg oder Krieg der Russen: Wie weiterleben mit diesen Nachbarn?“.

Die Gäste:

Marina Weisband (Grüne), Publizistin

Michel Friedman, Publizist und TV-Moderator

Narina Karitzky, Lehrerin

Stefan Creuzberger, Historiker

Gerhart Baum (FDP), Ex-Innenminister

Darum ging’s:

Um Russland.

Der Talkverlauf:

Mit einer Russin und einer Deutsch-Ukrainerin in der Runde hätten sich in der Sendung spannende Einblicke vertiefen lassen. Die Diskussion beherrschen aber zwei in die Jahre gekommene Vielredner: der Publizist Michel Friedman und der ehemalige Politiker Gerhart Baum (FDP), der von 1978 bis 1982 Innenminister war. Ihnen gegenüber hält sich Talkmaster Frank Plasberg beim Moderieren ungewohnt stark zurück.

Die in Bonn lebende Russin Narina Karitzky bestätigt den Eindruck aus russischen Umfragen, dass ein Großteil der Bevölkerung hinter der Invasion in der Ukraine steht. „Es ist nicht mehr der Krieg von Putin, sondern es ist Russlands Krieg. Leider“, sagt sie. Im „Gesamtpaket“ der Hintergründe habe die russische Propaganda einen großen Anteil. Diese sei nicht erst in den letzten zwei Monaten, sondern in den letzten acht Jahren perfektioniert worden, sagt die Lehrerin. Beispielsweise werde Berichterstattung aus dem Westen im russischen Fernsehen wie vor Gericht untersucht und „widerlegt“. Karitzky hat dazu eine klare Haltung. „Ein Land, das so massiv die Meinungsfreiheit unterdrückt und sanktioniert, hat etwas zu verbergen und hat Angst vor der Wahrheit.“

Eine ganze Weile, nachdem Karitzky von den ausdrucksstarken Bildern gesprochen hat, mit denen das russische Fernsehen Kreml-Propaganda transportiert, kommt sie noch einmal auf solche Bilder zurück. Autokorsos von pro-russischen Demonstrationen sähen zwar eindrucksvoll aus, sagt die Russin. „Wenn man aber auf die Zahlen schaut, ich glaube, in Berlin waren es 900 Menschen, in Deutschland leben aber mehr als drei Millionen Menschen, die russisch sprechen.“

Marina Weisband beobachtet in der russischsprachigen Diaspora in Deutschland bereits seit 2014 einen Spalt. Die Trennlinie verortet die Deutsch-Ukrainerin zwischen jenen, die russisches TV schauen, und jenen, die es nicht tun. „Das sagt aber nichts über die russische Gesellschaft“, sagt Weisband. „Wenn wir verstehen wollen, was dort passiert und wie eine Gesellschaft so einen Krieg bejubeln kann, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie anfällig wir sind, für welche Art von Propaganda, und wie diese funktioniert, mit welchen psychologischen Mechanismen sie spielt.“

Später wird Weisband erneut das Gespräch in Richtung Lösungsvorschläge lenken. Zunächst einmal aber ist Geschichtsstunde angesagt: Moderator Plasberg referiert den Stammbaum des 89-jährigen Gerhart Baum – Mutter in Moskau geboren, Großvater stammt aus der ukrainischen Stadt Charkiw, Vater in russischer Kriegsgefangenschaft gestorben. „Ich bin nicht der Meinung, dass man die Russen hier insgesamt in Haftung nehmen kann“, sagt Baum. Das sei bei der Unterstützung für die Nazis von Seiten der deutschen Bevölkerung anders gewesen, da sei im Gegensatz zu Russland kaum Opposition sichtbar gewesen. Nazi-Vergleiche hatte Plasberg indes erst gegen Ende der Sendung auf dem Programm.

Zunächst soll es um russische Propaganda gehen. Auch Stefan Creuzberger sieht sie als wichtigen Faktor. Aber der Historiker fragt auch: „Was erwarten wir denn eigentlich? Russland ist eine Diktatur geworden.“ Deshalb solle man Umfragen in der russischen Bevölkerung nicht zu hoch hängen, die Antworten könnten von Angst geprägt sein. Narina Karitzky bestätigt das. Auch wenn ein Meinungsforschungsinstitut beim Anruf behaupte, die Umfrage sei anonym: Viele Menschen in Russland hätten Angst, abgehört zu werden.

In einem Einspieler zeigt Moderator Frank Plasberg ein Interview mit Fritz Pleitgen, der zwischen 1970 und 1977 Russland-Korrespondent für das deutsche Fernsehen war. Nun verweist jener auf die deutsche Geschichte und konstatiert, dass auch andere Länder nicht davor gefeit seien, „Propaganda auf den Leim zu gehen“. In einer seltsamen Wendung erzählt Pleitgen von einem persönlichen Treffen, bei dem ihm die Höflichkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin ebenso gefallen habe wie dessen Maß an Bildung. Pleitgens Empfehlung für ein Aufeinandertreffen mit russischen Bürgern fällt weniger warm aus. „Wir sollten klar unseren Standpunkt zum Ausdruck bringen, wie wir den obersten russischen politischen Führer sehen: Er ist ein Kriegsverbrecher, und das darf man auch nicht verschweigen.“

Die Publizistin Weisband zeigt sich angesichts der häufig geäußerten Überraschung über den Einmarsch Russlands in die Ukraine befremdet. „Der Krieg ist ja nicht gestern ausgebrochen, der ist 2014 ausgebrochen“, erinnert die Grünen-Politikerin. Erst danach habe Deutschland Nord Stream 2 zugelassen und deutsche Gasspeicher an russische Unternehmer vergeben. „Wie naiv muss man sein, um 2022 zu sagen: Das habe ich nicht kommen sehen?“

Friedman wiederholt Weisbergs Argumente. Putin habe den Krieg bereits 2014 begonnen – „wir wollten nur nichts damit zu tun haben, wir fühlten uns davon nicht betroffen“. Damit löst er den ersten Applaus seit langer Zeit in der Sendung aus – zum ersten Mal findet der Talk wieder vor Studiopublikum statt.

Der Wissenschaftler Stefan Creuzberger stimmt Friedman nur zum Teil zu. Der Historiker zeigt sich überrascht, wie viele Menschen im Nachhinein bekunden, was alles falschgelaufen sei. „Dass nichts getan worden ist, trifft ja so nicht zu“, sagt Creuzberger und erinnert an die Bemühungen und Schwierigkeiten der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, „eine Sanktionsfront zu schmieden“.

Friedman will das nicht stehen lassen. Parallel zu Sanktionsgesprächen habe die Bundesregierung die Verträge zur russischen Gaspipeline Nord Stream 2 unterschrieben. „Diese Doppelzüngigkeit der Politik rächt sich jetzt umso mehr“, sagt der Publizist. Er wolle die selbstverordnete Entlastung von der Mitverantwortung nicht weiter fortsetzen. Auf der Suche nach Lösungen wird der Historiker Creuzberger konkreter. „Was wir dringend wieder benötigen, ist Realpolitik“, sagt er. Diese habe sich auch zu Zeiten des Kalten Krieges immer wieder bewährt, etwa beim Nato-Doppelbeschluss.

Schließlich lenkt Plasberg das Gespräch auf die Frage nach der Zulässigkeit von Putin-Hitler-Vergleichen und wendet sich an Friedman, der von 2000 bis 2003 der stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland war. „Um eine Werteordnung, einen Kompass zu finden, brauche ich nicht immer wieder die Analogie mit Hitler.“ Die Einordnung und Bewertung des Geschehens in der Ukraine sei eindeutig. „Ich glaube, dass das, was dort geschieht, auch ohne Hitler zu bewerten ist als barbarische, Massentötung von Zivilisten und eine Kriegsführung, wie wir sie in Europa schon lange nicht mehr gesehen haben.“

Baum wendet ein, dass es mit dem Angriffskrieg aber doch eine Parallele gebe. „Der Angriffskrieg war Hauptanklagepunkt in den Nürnberger Prozessen – auf Drängen der Russen“, sagt der FDP-Politiker. Im Übrigen ist Baum aber der Ansicht: „Mit den Nazis kann man überhaupt nichts vergleichen.“

Der Rest der Runde wirft vielstimmig ein, es habe nach 1945 mehrere Angriffskriege und Genozide in der Welt gegeben. Zudem erklärt Creutzberger, Historiker wie er müssten Vergleiche ziehen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Das sei aber etwas anderes als eine Gleichsetzung. Mit Blick auf den rassenideologischen Vernichtungskrieg etwa könne man Putin nicht mit Hitler vergleichen, ebensowenig wie man Putin in puncto Massenterror mit Stalin vergleichen könne. Zudem gebe es viele andere Beispiele dafür, wie Diktatoren mit Hilfe von Lüge und Täuschung Expansionspolitik betrieben hätten.

Karitzky findet Hitler-Vergleich schwierig. „Diese Zeit ist untrennbar mit dem Holocaust verbunden, und das ist einzigartig“, sagt sie – und nennt als Erste in der Runde den Holocaust beim Namen.

Weisband findet es einerseits überraschend, dass ausgerechnet die deutsche Gesellschaft sich vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine so überrumpelt fühlt. Kaum ein Land habe schließlich den Verlauf des Zweiten Weltkriegs, die gescheiterte Appeasement-Politik, die Ideologie hinter Ethno-Nationalismus besser gelernt. „Auf der anderen Seite ist genau durch diese Geschichte allein der Gedanke an Gewalt so verpönt, dass sie selbst dann verpönt ist, wenn sie zur Gegenwehr eingesetzt wird“, sagt Weisband. Die deutsche Geschichte lehre aber, dass es in einer solchen Auseinandersetzung keine neutrale Position gebe. Wer Unterdrückung zulasse, sei nicht neutral, sondern stelle sich auf die Seite des Aggressors. „Wie unterscheidet sich Courage von Aggression?“, fragt die Deutsch-Ukrainerin.

Nach wenigen Sekunden Stille fragt Plasberg, ob Weisband eine Antwort auf diese Frage habe. „Courage ist, wenn ich Schwächeren helfe, ihre verbrieften Rechte wahrzunehmen“, sagt sie. Wer Frieden wolle, könne ihn nicht immer dadurch erreichen, dass von ihm keine Gewalt ausginge. Die Botschaft eines gemeinsamen Vorgehens Europas oder der Welt in dieser Richtung sei: „Wenn du ein Diktator bist, der sich gerne ein schwächere kleines Land annektieren will: Vergiss es, das wird teurer, als du dir leisten kannst, lass es lieber gleich bleiben.“

(peng)