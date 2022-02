TV-Nachlese „Hart aber fair“ : „Es gibt seit 2014 einen Krieg mitten in Europa“

Düsseldorf Niemand weiß, was im Kopf des russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeht. Die Talkgäste bei „Hart aber fair“ spekulieren am Montagabend trotzdem darüber.

Wie der Titel der Sendung schon verrät, geht es beim Talk zumeist um den russischen Präsidenten und nur am Rande um das Land, an dessen Grenze russische Soldaten aufmarschiert sind: die Ukraine. Dazu hat vor allem der Journalist Vassili Golod etwas beizutragen, dessen Familie teils in Russland, teils in der Ukraine lebt. Golod wehrt sich gegen Sätze wie „Wir müssen einen Krieg in Europa verhindern“, weil in der Ost-Ukraine bereits seit vielen Jahren Krieg herrscht. „Es gibt seit 2014 einen Krieg mitten in Europa, bei dem schon 14.000 Menschen gestorben sind“, erinnert Golod.