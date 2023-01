Nachfolger von Frank Plasberg Louis Klamroth moderiert erstmals „hart aber fair“

Frank Plasberg moderierte Ende 2022 das letzte Mal nach gut zwanzig Jahren die Sendung „hart aber fair“. Abgelöst wird er von Louis Klamroth. Dieser äußert sich wie folgt zu seiner ersten Sendung:„Endlich ist es soweit! Ich freue mich sehr auf meine erste 'hart aber fair'-Sendung am Montag. Allen Zuschauerinnen und Zuschauern kann ich versprechen, dass ich dem erfolgreichen und unverwechselbaren Konzept der Sendung treu bleiben werde. Zugleich können sie sich aber auch auf ein paar Neuerungen freuen, die mein Redaktionsteam und ich an der Sendung vorgenommen haben. Lassen Sie sich also überraschen!“