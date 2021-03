Lockerungs-Talk bei „Hart aber fair“ : „Der Handel stirbt, und die Regierung sieht tatenlos zu“

Berlin Fünf Studiogäste haben am Montagabend über den Lockdown und mögliche Lockerungen diskutiert. Eine Lungenärztin berichtet von Langzeitfolgen, die auch Jüngere treffen können. Karl Lauterbach rät von unkontrollierten Selbsttests ab.

Am Mittwoch steht die nächste Konferenz an, bei der die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder über die Corona-Maßnahmen sprechen und das weitere Vorgehen entscheiden wird. Wie jedes Mal vor einer solchen Runde wird vorab eifrig spekuliert und diskutiert, gehofft und befürchtet – so auch bei der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ am Montagabend, bei der Frank Plasberg mit seinen Gästen die Frage diskutierte: „Viel Druck im Kessel: Wie lange ist ein Lockdown noch zu halten?“