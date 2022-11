Lauterbach bei „Hart aber fair“ : "Es wird die größte Reform im Krankenhaussektor seit 20 Jahren"

Düsseldorf Vor dem dritten Corona-Winter sind insbesondere die Krankenhäuser angeschlagen - und das nicht nur wegen der Pandemie. Während Gesundheitsminister Lauterbach bei „Hart aber Fair“ eine große Reform ankündigte, schilderte eine Krankenpflegerin erschreckende Erfahrungen aus der Berufspraxis.

Frank Plasberg hatte viele Fragen vor dem anstehenden dritten Corona-Winter. Auf den Weihnachtsmärkten soll es keine Einschränkungen geben, aber die Lage in den Krankenhäusern ist immer noch angespannt - und das nicht nur wegen der Pandemie. Vom Gefühl mangelnder Unterstützung über große Reformankündigungen bis hin zu Unverständnis und überraschendem Lob für einen bekannten FDP-Politiker war alles dabei.

Mit Blick auf eine mögliche Corona-Winterwelle plädierte Gesundheitsminister Lauterbach für "maßvolle Einschränkungen", wie Masken in Innenräumen oder Testpflicht vor Restaurantbesuchen: "Wenn die Leute getestet ins Restaurant gehen, schmeckt der Wein nicht schlechter." „Zeit“-Journlist Martin Machowecz konnte dafür kein Verständnis aufbringen, die Lage gebe derzeit keine Grundrechtseinschränkungen mehr her, sagte er. Angesichts der allgemein schwierigen Zeit plädierte er dafür, wieder zu einem freien Leben zurückzukehren und Isolationspflichten aufzuheben.

Die Lage kann sich jederzeit verschärfen", warnte auch Christina Berndt, Wissenschaftsredakteurin der "Süddeutschen Zeitung": So, wie in München nach dem Oktoberfest, als die Inzidenz auf 1.800 hochschnellte und "in den Kliniken wieder jede vierte OP verschoben werden musste", erklärte sie bei "Hart aber fair".