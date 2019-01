Dieseldebatte bei „Hart aber Fair“ : „Raucher müssten nach Wochen tot umfallen“

Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen über Schadstoffe, Dieselfahrezeuge und Grenzwerte Foto: ARD/WDR/WDR

Düsseldorf Frank Plasberg erklärt 2019 zum „Jahr der Fahrverbote“. Dann rast der Moderator von “Hart aber Fair” mit seinen Gästen durch eine Dieseldebatte. Die endet beim Elektroauto – und einem Rennfahrer in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julica Jungehülsing

Die Gäste

Barbara Metz, stellv Bundesgeschäftsführerin der deutschen Umwelthilfe

Dieter Köhler, Lungenfacharzt, ehemaliger Präsident der Gesellschaft für Lungenheilkunde

Cem Özdemir, Vorsitzender des Verkehrsausschusses von Bündnis 90/Grüne

Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie

Oliver Wittke, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium

Heinz-Harald Frentzen, ehemaliger Formel-1-Fahrer

Darum ging’s

“Grenzwerte werden geschätzt, Motoren manipuliert: ist das Land im Diesel-Wahn?” fragte Frank Plasberg am Montagabend in der ARD-SEndung “Hart aber Fair”.

Der Frontverlauf

Nach dem Sinn von Grenzwerten fragt Plasberg zum Auftakt von „Hart aber Fair“ am Montagabend und erfährt: Die seien eigentlich Unsinn. Das erklärt ausgerechnet ein diplomierter Ingenieur und Lungenarzt. Der menschliche Organismus sei gut in der Lage mit viel höheren Konzentrationen klarzukommen, als die 40mg Stickstoffdioxid, die in deutschen Städten derzeit maximal zulässig seien, sagt Mediziner Dieter Köhler. NO2 sei in dieser Dosierung wirklich keine Gefahr.

Barbara Metz von der Umwelthilfe wirft ein, dass durchaus Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Schadstoffen bestehen und kritisiert, dass dieser Wert “jetzt wo es zum Schwur kommt” plötzlich diskutiert werden solle. Es gebe auch Lungenexperten, die Köhlers Ansicht keineswegs teilten. Der Professor bleibt standhaft. Er hätte keinerlei Problem mit seiner ganzen Familie an eine Hauptverkehrsstraße in Stuttgart zu ziehen und bei offenem Fenster zu schlafen. Stören würde ihn bestenfalls der Lärm. Forscher hätten enorme Mühe nachzuweisen, dass Feinstaub wirklich giftig sei. Eine Art Superfeinstaub allerdings sei Zigarettenrauch, beim Inhalieren würde dem Körper millionenfach mehr zugefügt als ein Auto verursache. „Raucher müssten nach wenigen Wochen tot umfallen, wenn man den gleichen Maßstab wie ans Auto anlegt.” Irgendwas könne da nicht stimmen, vergleicht Köhler.

Plasberg erkundigt sich nach seinem Motiv für die Kritik an den Grenzwerten. “Mich regt das auf wenn so ein extremer Unterschied besteht zwischen der wissenschaftlichen Wahrheit und dem was jetzt in bestimmten Publikationen steht”, sagt Köhler. Ihm sei der Unterschied einfach zu groß.

Cem Özdemir will sich auf keine NO2-Feilscherei einlassen. In Österreich (35mg) und der Schweiz (30mg) lägen die zulässigen Grenzwerte noch niedriger. Ganz gleich welchen Maßstab man anlege sei doch kalr, dass der Verkehr seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten müsse, findet der Grüne: “Wenn wir dramatische Probleme verhindern wollen, wird das nur durch bessere Luftqualität zu leisten sein”, sagt er, und da müsse die Autoindustrie ran. “Wir Deutschen haben vor 120 Jahren das Auto erfunden”, sagt der Stuttgarter, jetzt müssen wir es in die Zukunft führen”. Es müsse vernetzt sein, vor allem aber emissionsfrei. Deutschland habe “tolle Ingenieure”, die das könnten. Nur brauche das Land einen anderen Verkehrsmister und eine mutigere Autoindustrie.

Dann erfahren die Zuschauer, dass man über Grenzwerte auch in Höhendimensionen streiten kann: Während die Deutschen in Hamburg die Schadstoffe 1,50 Meter über dem Asphalt messen und die Bayern in 4 Metern, stehe das Kontrollgerät der Griechen in Thessaloniki auf einem Hoteldach – in 35 Metern Höhe. Was daraus zu lernen ist, wurde nicht ganz klar, außer vielleicht, was Plasberg zusammenfasst: “Die Diskussion um Grenzwerte ist spannend und manchmal abstrus.”

Dann werden in rasanter Geschwindigkeit die bekannten Dieselsünden gestreift: VW und die Mess-Manipualtionen, Software- und Hardwarenachrüstungen, wer ist schuld und wer muss zahlen? Antworten gibt es darauf logischerweise nicht. Frank Plasberg zeigt eine Recherche der ZDF-Kollegen von “Frontal” und will wissen, warum in den USA gelingt, was in Deutschland offenbar unmöglich ist: die Nachrüstung eines BMW mit einem Gerät, dass den Schadstoffausstoss aufs Erlaubte senkt. Bernhard Mattes von der Autoindustrie hat dazu keine wirklich plausible Antwort parat und bemüht “Richtlinien und Anforderungen,” die in verschiedenen Ländern nun mal verschieden gehandhabt würden.

Lungenfacharzt Dieter Köhler machte einen simplen Vergleich: Eine Zigarette stoße im Vergleich zu Dieselautos mehr Stickstoffoxid aus. Pro Kippe ein halbes Kilo Stickstoffdioxid. Köhlers Beispiel: „Wenn man das umrechnet, müssten die Raucher nach wenigen Wochen tot umfallen.“

Oliver Wittke vom Bundeswirtschaftsministerium erinnert daran, wie sauber die Autoindustrie in den letzten Jahren schon geworden sei. In seiner Jugend habe der Schnee im Ruhrgebiet schon am zweiten Tag schwarze Ränder gehabt, das sei heute anders.“Wir überreagieren in Deutschland leicht”, findet er und sagt, die eingeleiteten Maßnahmen zur Luftverbesserungen begännen bereits zu wirken, man müsse ja nicht auf jedes Problem gleich mit Verboten reagieren. Dann fragt Frank Plasberg Wittke nach dem Schreiben des Kraftfahrtbundesamtes, das Dieselfahrern per Post zugesandt wurde und quasi empfahl, von VW, Daimler oder BMW neue Autos zu kaufen, inklusive Email-Adressen der Firmen. Wittkes Einschätzung:”Der Brief ist skandalös, einen solchen Brief kann man nicht versenden." Plasberg freut sich über die ehrliche Ansage des Politikers: “Das ist doch mal befreiender Sauerstoff.”

Den Blick in die Zukunft wagt die Sendung mit Ex-Formel-1-Fahrer Heinz-Harald Frentzen. Der darf von seinem Öko-Haus in der Nähe von Düsseldorf erzählen, das mehr Energie produziert als verbraucht. Und von seinen drei Elektrofahrzeugen, die er in der Garage mit eigener Sonnenenergie selbst auftankt. Derzeit müsse man sich das in Deutschland noch leisten können, gibt Frentzen mit Blick auf die Kosten des emissionsfreien Lebens zu. Wichtiger ist ihm aber zu betonen, dass “all die Vorurteile gegenüber Elektrofahrzeugen einfach nicht stimmen”.