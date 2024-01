Veränderungen bei Talkshow „Hart aber fair“ bekommt neues Studio

Die Macher der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ haben die Winterpause für Veränderungen genutzt. Wenn die Politiksendung mit Louis Klamroth am kommenden Montag um 21 Uhr wieder ausgestrahlt wird, soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus rücken. Sie sollen noch mehr Raum bekommen, wie ARD und Westdeutscher Rundfunk am Mittwoch in Köln mitteilten. „Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben.“ Das Format hat 2023 mit einer sinkenden Einschaltquote zu kämpfen gehabt.