Aufrege-Thema Bahn bei „Hart aber Fair“ „Wir machen einmal alles neu“

Huber, der seit einem Jahr für die Infrastruktur im Bahnvorstand zuständig ist, zeichnet vor, was getan werden muss: “Wenn wir über die Verkehrswende reden, müssen wir uns um die Infrastruktur kümmern.” Dazu gehöre zu definieren was man wolle. “Wieviel Eisenbahn wollen wir eigentlich fahren?” fragt er und nennt Zahlen: “Wir wollen doppelt so viele Fahrgäste und den Marktanteil vom Güterverkehr von 17 auf 25 Prozent steigern.” Gearbeitet werde am Deutschlandtakt. Vor allem aber gehe es darum, die Infrastruktur jetzt “ganz systematisch so zu ertüchtigen, dass sie in dem Zustand ist, den wir brauchen.”