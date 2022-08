TV-Nachlese „Hart aber fair“ : „Anti-Klimamaßnahmen bleiben Anti-Klimamaßnahmen, auch wenn sie pragmatisch sind“

Die Gäste in der Talkshow „Hart aber fair“ am 29. August 2022. Foto: WDR

Köln Bei „Hart aber fair“ geht es um die Folgen von Versäumnissen in puncto Klimaschutz und Abhängigkeit von russischem Gas. Dabei zeigt sich, dass gar nicht das eine gegen das andere ausgespielt werden muss.

Am Montagabend lud Moderator Frank Plasberg bei „Hart aber fair“ zum Talk mit der Kernfrage: „Die Jahrhundert-Dürre: Erleben wir gerade unsere Zukunft?“

Die Gäste:

Mona Neubaur (Grüne), NRW-Wirtschaftsministerin

Carla Reemtsma, Klimaaktivistin

Sven Plöger, Meteorologe

Werner Marnette (CDU), Unternehmensberater und Ex-Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein

Darum ging’s:

Um Klimaschutz und Unabhängigkeit von russischem Gas.

Der Talkverlauf:

In seiner Einleitung führt Frank Plasberg direkt weg von den Sachinformationen und hin zu den Zündhölzern der Empörung: „Müssen wir uns für einen grünen Rasen und einen vollen Pool bald schämen?“, fragt er. Darauf kommt er ganz zum Schluss noch einmal süffisant zurück.

Erst einmal stellt Plasberg den Unternehmensberater, früheren Industriemanager und CDU-Politiker Werner Marnette als „Kölsche Jung, Rheinländer“ vor, der nur an der Ostsee wohne – in Schleswig-Holstein war Marnette immerhin für knapp ein Jahr Wirtschaftsminister. Die Talkshow indes findet in Köln statt, und nun soll Marnette davon erzählen, wie er einen Blick auf den Rhein geworden habe. „Ich habe ihn gesehen und war entsetzt, wie flach er war“, sagt er.



Nun soll der Meteorologe Sven Plöger beziffern, wie viel Regen der Rhein bräuchte, um auf seinen bislang üblichen Pegel zurückzukommen. „Viel“, sagt jeder und beginnt zu differenzieren. Zum Beispiel räumt er mit der Vorstellung auf, ein ordentliches Gewitter wäre gut. Es sei ein Landregen nötig, sagt Plöger. Und: „60 Prozent des Wassers, das der Rhein führt, kommt aus den Alpen.“



Ein Teil dieses Zuflusses aus den Bergen sei Regenwasser, ein Teil Gletscherwasser – und die Gletscher zögen sich inzwischen zurück, weil es auch in luftiger Höhe länger warm ist als früher. Anschaulich beschreibt er, wie es zu einem Gletschersturz kommt wie etwa Anfang Juli beim italienischen Dolomitengletscher Marmolada in 3000 Metern Höhe. Bei dessen Bruch kamen mehrere Menschen ums Leben und riesige Eisteile mit rund 200 Stundenkilometern donnerten den Berg hinab. „Und dann ist der langsame Klimawandel plötzlich eine irrsinnige Dramatik, weil auf einen Schlag etwas herunterfällt, was man sich gar nicht hat vorstellen können“, sagt Plöger.



Plasberg möchte wissen, ob es sich bei der Situation in diesem Sommer eher um Wetterlagen oder um Folgen des Klimawandels handle. „Das ist ein ganz klares Zeichen für Klimawandel“, sagt Plöger und führt die Länge der Dürreperiode an – und die Häufung solcher Trockenheitszeiten. Der Wetterexperte hatte bereits zuvor darauf hingewiesen, dass die Dürre in Deutschland nicht erst in diesem Sommer, sondern bereits 2018 begonnen habe. Vor fünf Jahren habe dem Boden bereits ein Viertel der nötigen Menge an Niederschlag gefehlt. Die Folgejahre hätten das nicht aufholen können, dann habe es 2021 Überschwemmungen gegeben, nun wieder Trockenheit.



Die Klimaaktivistin Carla Reemtsma spricht davon, dass die schlimmsten Erwartungen übertroffen werden mit der Heftigkeit, Häufung und Schwere von Dürren, Wasserknappheit, Waldbränden und Extremwetterlagen wie etwa dem Riesenmonsun in Pakistan. „Was wir gerade erleben, ist nicht unsere Zukunft, sondern unsere Gegenwart und Realität“, sagt sie mit Blick auf das Motto der Sendung.



Auf Plasbergs Versuch, den Kampf gegen die Folgen des Klimawandels mit dem Kampf gegen die Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine konkurrieren zu lassen, beißt der Moderator bei Reemtsma auf Granit. In ihren Augen schließt das eine das andere nicht aus – im Gegenteil. Das 9-Euro-Ticket etwa sei eine soziale und klimafreundliche Maßnahme gewesen, die nun aber nicht weitergeführt werde. Mit einer Übergewinnsteuer, zu der sich die Bundesregierung nicht durchringen kann, könne man massiv soziale Entlastung finanzieren. Hingegen sieht Reemtsma die Gasumlage als „Umverteilung an fossile Klimakiller“ und spricht von politischer Verantwortungslosigkeit. „Diese Politik macht beide Krisen schlimmer“, sagt die Mit-Organisatorin von „Fridays for Future“ in Deutschland.



Mit diesem Stichwort ist die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) an der Reihe. Sie glaubt, dass es Druck aus der Zivilgesellschaft brauche, damit Politik Klimaschutz als die zentrale Menschheitsaufgabe für das Hier und Jetzt begreife. Gleichzeitig sträubt sie sich gegen die Verantwortung für das Erbe von Vorgängerregierungen, räumt aber ein, dass dies dem Klima und der Bevölkerung nichts nutze. Ähnlich wie Reemtsma betrachtet Neubaur in ihrer politischen Vision die Entlastung der Bürger angesichts hoher Energiekosten und den Klimaschutz als Teil eines Ganzen und betont den schnellen, starken Ausbau erneuerbarer Energiequellen. Ihre Begründung: „Weil es nur eine Zukunft gibt, übrigens auch für unsere Wirtschaft, wenn wir klimaneutral produzieren.“



Der Unternehmensberater Marnette hingegen stellt Klimapolitik als globales Thema dar. Für Deutschland stimmt er fröhlich in Reemtsmas Gesang vom Politikversagen ein – da scheinen die Gemeinsamkeiten aber auch schon zu enden. Marnette kritisiert die Nutzung von Gas zur Stromherstellung, während „andere Erzeugungsquellen“ nicht hochgefahren würden. Bald wird klar, dass er auf Atomkraft abzielt.



Obendrein unterstellt Marnette Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, mit seinen Gaskäufen gleichzeitig den Preis hochzutreiben und anderen Ländern das Gas wegzunehmen. Daraufhin schaltet sich Plöger ein. „Jetzt stehen wir an dem Punkt, dass wir eine fürchterliche Situation haben, aber wir haben uns das 15 Jahre schön geredet“, sagt er mit Blick auf Gas als Energiequelle und den politischen Umgang mit Russland.



Marnette stimmt zu, und zwar auf Nachfrage auch im Namen der CDU. „Wir sollten alle in Sack und Asche gehen“, sagt der Ex-Landesminister. „Hier ist doch systematisch - über viele Jahrzehnte eigentlich - gegen das Grundprinzip einer soliden Energieversorgung und Klimaschutz verstoßen worden.“ In seinen Augen steht das Grundprinzip der Energieversorgung auf den drei Säulen Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz.



Marnette bestätigt, dass er mit seinem damaligen Kupfer-Unternehmen zu Zeiten der Schröder-Regierung gerne das günstige russische Gas genommen habe – und stellt dies plötzlich als Klimaschutzmaßnahme dar. Seine Begründung: Ein Wechsel zu Gas habe eine Abkehr von Koks und „schwerem Heizöl“ bedeutet. Zwar ist der CO 2 -Ausstoß dieser drei Energiequellen unterschiedlich, jedoch sind es allesamt fossile Brennstoffe, durch deren Verwendung sich Treibhausgas in der Atmosphäre anreichert, was zur Erwärmung der Erde beiträgt. Mit seiner Argumentation hat sich Marnette in eine Sackgasse bugsiert. Genau damit hätte er als Unternehmer und als damaliger Funktionär beim Bundesverband der Deutschen Industrie das Land in die Abhängigkeit von russischem Erdgas gebracht, sagt Reemtsma.



Am Extratisch spricht Plasberg mit dem Forstwissenschaftler und Waldbrandexperten Alexander Held. Brandgefahr beträfe nun das gesamte Land, sagt er und empfiehlt Ursachenbekämpfung statt Aufrüstung der Feuerwehr. „Die drei Hauptursachen für Waldbrände sind Männer, Frauen und Kinder“, sagt Held. Noch sei der Umgang etwa mit Zigaretten, heißen Automotoren oder Grillkohlen oft unachtsam. Zur Vorbeugung gegen Waldbrände zählt Held langfristige Maßnahmen wie den sogenannten Waldumbau zu einem widerstandsfähigeren Mischwald sowie kurzfristige Maßnahmen wie Schutzzonen um Siedlungen herum. „Wir müssen uns selbstverständlich an diese Szenarien gewöhnen, wie wir uns an Hochwasser, Stürme, Borkenkäfer und alle diese Extreme gewöhnen müssen.“



Nun berichtet NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur davon, dass private Waldbesitzer einem Waldumbau gar nicht unbedingt abgeneigt sind. Sie hätten angesichts der jahrelangen Trockenheit ohnehin „Kalamitätsflächen“ auf ihren Grundstücken im Sauerland und im Bergischen Land, also Flächen, auf denen kein Baum mehr wachsen würde. Gerade Waldbesitzer bäten darum, auf solchen Flächen Windräder zuzulassen, damit dort Geld verdient werden könne, bis Wald nachgewachsen sei, sagt Neubaur. „Es gibt einen Wachwerdungsprozess bei vielen, dass man mit naturverträglichem Waldbauerntum die Zukunft so gestaltet, wie es im Ursprung der Nachhaltigkeit angelegt ist, die ja aus dem forstwirtschaftlichen Bereich kommt. Nämlich so zu wirtschaften, dass die nachfolgenden Generationen auch noch auskömmlich davon leben können.“



Schließlich kommt die Talkrunde auf die Frage, ob Kohlekraftwerke als Übergangslösung aktiviert werden sollten. Für Pragmatismus in der aktuellen Energiesituation äußert auch die „Fridays for Future“-Mitorganisatorin Reemtsma Verständnis, fordert aber, dass dies mit konkreten Ausgleichsplänen für die dazugehörigen zusätzlichen Emissionen Hand in Hand gehen solle. Denn: „Anti-Klimamaßnahmen bleiben Anti-Klimamaßnahmen, auch wenn sie pragmatisch sind“, sagt Reemtsma. Deshalb erwartet sie von der Regierung, dass im Gegenzug zu kurzfristigen Maßnahmen zur Energiegewinnung, die auf fossilen Brennstoffen beruhen, erst recht viele Maßnahmen zur Verringerung des Treibhausgasausstoßes festgezurrt werden. Doch sowohl im Bereich Bauen als auch im Bereich Verkehr habe die Regierung sogar schon ihre bestehenden Klimaziele verfehlt. Deshalb fragt die Klimaaktivistin: „Was machen die Grünen in der Regierung besser, und wie können sie es noch verantworten, in dieser Regierung zu sein, wenn sie es nicht einmal schaffen, einem der relevantesten Ministerien im Bereich Klima, dem Verkehrsministerium, irgendwelche roten Linien aufzuzeigen?“



Der Kritik an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stimmt Neubaur zu. „Der Verkehrsminister muss seine Hausaufgaben machen und die eigenen Ansprüche, die ja festgeschrieben sind, auch erfüllen“, sagt sie. Zur Verteidigung ihrer Parteikollegen in der Bundesregierung führt die Grünen-Politikerin Folgendes an: Sie würden hart arbeiten und zugeben, wo sie Fehler gemacht haben, und diese korrigieren, sie hätten die Entlastung von Bürger im Blick und auch einige Gesetzen zu erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht.



Marnette spricht in puncto erneuerbare Energien hingegen von „Doktern am falschen Ende“, und diese Phrase sollte man sich wohl eher nicht bildlich vorstellen. „Wir setzen fast ausschließlich auf Sonne und Wind“, sagt er. Beide Energiequellen hält er für „unstetig“. Deshalb brauche es entweder Speicher oder zusätzliche Energiequellen. Das Versäumnis, sich um Speichermöglichkeiten für erneuerbare Energien zu kümmern, stellt Marnette als Grund für die Abhängigkeit von russischem Gas dar. „Das billige Erdgas als Backup-Energie stand ja angeblich massenhaft zur Verfügung“, sagt Marnette. Sein Lösungsvorschlag: Atomkraft.



Aber damit kommt er nicht weit. Reemtsma rückt gerade, dass das „Schauermärchen vom Blackout“ mehrfach widerlegt worden sei. In allen Bereichen könne Deutschland ohne Engpass-Sorgen komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. Dazu brauche es in der Tat den Ausbau von Speichermöglichkeiten und Netzen. Sie räumt ein, dass dies nicht von heute auf morgen geschehe. Allerdings seien nicht die erneuerbaren Energien das Sicherheitsrisiko, sondern die fossilen Energien, wie der Krieg in der Ukraine gezeigt habe. „Und auch die Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie“, fügt sie hinzu. Neun von zehn Bürgern wollten laut ZDF-Politbarometer den rapiden Ausbau erneuerbarer Energien und nicht zurück zur Atomkraft.



Plöger bringt nun Geld ins Spiel. Kernspaltung sei in der Tat mit einem hohen Risiko verbunden. „Würden wir die Kosten richtig ansetzen, also die Versicherung so hoch machen, wie wenn ein katastrophaler Fall einträte, dann kommen wir auf einen absurd hohen Strompreis.“ Ein weiteres Risiko dabei läge ausgerechnet in den ausgetrockneten Flüssen. Deren Restwasser sei zu warm, um Atommeiler zu kühlen – ein Problem derzeit etwa in Frankreich. Zudem warnt Plöger vor dem Wort „Überbrückungstechnologie“: „Das hat beim Gas schon nicht geklappt.“



Neubaur zufolge ist ein Grund dafür, dass in Deutschland noch Gas zur Stromerzeugung verbrannt wird, dass das Land dem französischen Nachbarn aushilft, die von Plöger angesprochenen Engpässe in der Atomkraftversorgung auszugleichen. Nun verweist sie auf die vielen vorhandenen Möglichkeiten von Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen bis Windrädern auf akzeptablen Flächen. „Das ist keine Raketenwissenschaft mehr“, sagt die Grünen-Politikerin. „Und jetzt reden wir über Atomkraft, als wäre es die Antwort auf eine Frage, die übrigens niemand stellt.“ Wirtschaftsvertreter in ganz NRW würden stattdessen nach einer kostengünstigen Zukunftsenergiequelle fragen. Ihrer Ansicht nach sind das erneuerbare Energien und Wasserstoff-Technologie.



Plöger bringt angesichts einer Diskussion über Ängste und Wohlstandssorgen zur Sprache, wie weit die physikalische Realität und die Wunschrealität in den Köpfen vieler Menschen auseinanderklaffen. „Wenn wir das nicht zusammenführen, werden wir den Wohlstand komplett verlieren.“ Als Beispiel nennt er die Flutkatastrophe im Ahrtal, deren Folgen schätzungsweise 30 Milliarden Euro kosten würden. „Wenn wir das jetzt in die Zukunft rechnen: Keine Volkswirtschaft der Welt wird die Folgen bezahlen können“, sagt der Wissenschaftler. Später schaut die Runde auf Lösungsmöglichkeiten. Da sagt Plöger: „Wir werden nicht die große Korrektur mit einem Wurf machen.“ Es seien viele verschiedene Dinge nötig, und es brauche einen politischen Rahmen zur Steuerung. Plöger nimmt Swimmingpools als Beispiel. Da könne es eine Ampel geben, die bei Wasserknappheit rot anzeigt und das Poolfüllen mit hohen Strafen einhergehe. Bei der Farbe gelb hoffe man auf freiwilligen Verzicht, und bei grünem Licht sei der Badespaß frei.



Reemtsma rüttelt am Rahmen von Plasbergs Pool-Frage. Entscheidend sei nicht der private Pool, sondern entscheidend seien die großen Stellschrauben. Der Energiekonzern RWE etwa würde so viel Wasser verbrauchen wie elf Millionen Bundesbürger, sagt die Klimaaktivistin. An der Wasserverschwendung durch solche industrielle Prozesse müsse man ansetzen.

Zum Schluss darf noch der Psychologe Rolf Schmiel sagen: „Wenn die Politik irre ist, darf man sich nicht wundern, dass die Leute bekloppt handeln.“ Er empfiehlt Politikern ein vorbildliches Handeln – dann zöge der Einzelne besser mit. Scham – etwa über den spritfressenden Geländewagen oder den in einer Trockenphase mit Trinkwasser grün gehaltenen Rasen – funktioniere auch, wie man es beim Rauchen beobachten könne. Für ein Gelingen brauche diese Taktik aber nachvollziehbare Maßnahmen. Allerdings gibt es auch etwas, das Schmiel nicht versteht. Er bewundere Carla Reemtsma, weil sie mit Leidenschaft so viele richtige Dinge sage. „Warum reagiert da keiner drauf?“, fragt Schmiel.

