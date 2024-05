Welche Rolle er spielt Hardy Krüger steigt bei GZSZ ein

Hardy Krüger ist bei der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) eingestiegen. Er spielt den plastischen Chirurgen Lars Brunner, der nach langem Aufenthalt in den USA nach Berlin zurückkommt. Das teilte der Fernsehsender am Donnerstag mit - pünktlich zum 56. Geburtstag des Schauspielers. Die ersten Folgen mit ihm werden am 6. August ausgestrahlt. Den Chirurgen Brunner beschreibt RTL so: Er sei „ein gebildeter, selbstbewusster Sunny-Man und gut aussehender Frauenschwarm, der Menschen in seinen Bann ziehen kann.“