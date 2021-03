Comeback nach sieben Jahren : Hape Kerkeling kommt mit neuer Serie zurück ins Fernsehen

RTL plant neue Formate mit Hape Kerkeling. Die Dreharbeiten zu einer fiktionalen Serie sollen noch in diesem Jahr starten. Foto: dpa/Ursula Düren

Düsseldorf Der Komiker und Schauspieler Hape Kerkeling ist zurück in der Fernsehlandschaft. Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten zu einer neuen RTL-Serie mit dem gebürtigen Recklinghäuser starten.

Hape Kerkeling (56) kehrt zurück ins deutsche Fernsehen Das kündigte jetzt die RTL-Mediengruppe an. Damit beendet der Entertainer seine mehr als sechs Jahre andauernde Bildschirmpause. Geplant seien neben einer fiktionalen Serie mit Kerkeling in der Hauptrolle auch zwei Formate für den RTL-Streamingdienst TVnow und die Sender RTL und Vox. Die Dreharbeiten zu der Serie sollen noch in diesem Jahr starten. Eine Ausstrahlung ist für 2022 geplant.