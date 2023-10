Can gegen Gigi Eskalation bei „Das Sommerhaus der Stars“ mündet in Rauswurf und Boxkampf

Nach hitzigen Diskussionen „gewinnen“ Walentina und Can mit fünf Stimmen den Wahlabend, während Maurice warme Worte in Richtung Tim verliert und diesen nicht hinauswählt. Tim hingegen schickt seinerseits aus heiterem Himmel eine emotionale Ansprache an den in Folge fünf eingezogenen Gigi, die er vermutlich noch in der gleichen Folge bereut und verärgert damit zudem wiederum Maurice, der seine freundschaftliche Liebe von Tim nicht erwidert spürt. Schlussendlich erhalten sowohl Maurice und Ricarda als auch Tim und Carina jeweils eine der beiden übrig gebliebenen Stimmen und Carina und Can entscheiden sich, gegen die beiden letztgenannten in einer Exit-Challenge anzutreten. Wäre da nicht das unrühmliche Ende der sechsten Folge.