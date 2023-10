Gruselspaß für die ganze Familie Die besten Halloween-Filme für Kinder

Hotel Transsilvanien (2012, FSK 6)

Der farbenfrohe Animationsfilm erzählt die Geschichte von Dracula, der in seinem Hotel Transsilvanien verschiedene Monster beherbergt. Sie alle haben gemeinsam, dass sie Ruhe von den Menschen benötigen. Plötzlich taucht aber ein Mensch im Hotel auf: Jonathan. Der freundet sich schnell mit Draculas Tochter Mavis an, was Dracula zunächst nicht gefällt... Die Geschichte von Dracula, Mavis und Jonathan wurde mittlerweile in drei weiteren Filmen fortgesetzt.