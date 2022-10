A Nightmare on Elm Street

Freddy Krueger ist zurück! In „A Nightmare on Elm Street“ wird die Hintergrundgeschichte des berühmten Horror-Schurken neu erzählt. Das Remake des Klassikers aus dem Jahr 1984 kam 2010 in die Kinos. Hollywood-Star Rooney Mara („Verblendung“) und Connie Britton („American Horror Story") sind in den Hauptrollen zu sehen.