Get Out (2017, FSK 16) Dass ein Horrorfilm den Oscar für das beste Orginaldrehbuch bekommt, ist eher selten. Get Out hat es geschafft. Der Film, der eine Mischung aus Horrorkomödie und Psycho-Thriller ist ,erzählt vom schwarzen Fotografen Chris, der gemeinsam mit seiner weißen Freundin Rose deren Eltern auf einem Landsitz besucht. Irgendwann fällt ihm auf, dass alle anderen Afro-Amerikaner auf dem Landsitz sich merkwürdig verhalten. Der Grund ist: Hypnose. Sie werden hypnotisiert, damit sie das machen, was die weiße Familie von ihnen will. Der Film schockt, macht Angst und schafft es gleichzeitig, den Alltagsrassismus in Amerika aufzuzeigen.