Er ist Grüner: Dieser Politiker sitzt am häufigsten in Talkshows

Dieser Politiker sitzt am häufigsten in Talkshows

Auch bei dieser Ausgabe von Anne Will war Robert Habeck zu Gast (Archivbild). Foto: ARD

Berlin Manche Politiker sind zumindest gefühlt jede Woche in Talkshows zu Gast, nun wurde mal ganz genau nachgezählt. Auch das am häufigsten diskutierte Thema wurde ermittelt - und es war nicht Migration.

Grünen-Chef Robert Habeck war im vergangenen Jahr der am häufigsten vertretene Gast in den abendlichen Talkshows von ARD und ZDF. Habeck besuchte 2018 insgesamt 13 Mal "Maischberger", "Anne Will", "Hart aber fair" und "Maybrit Illner", wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag) nach einer Auswertung aller ausgestrahlten Sendungen berichtete. Den zweiten Platz teilte sich demnach Habecks Parteikollegin Annalena Baerbock mit FDP-Chef Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit jeweils zehn Auftritten.