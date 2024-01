Nach 15 Jahren Thomas Drechsel verlässt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Der Charakter „Tuner“ startete in der RTL-Soap zunächst als Prügelknabe einer Gang, mauserte sich über die Jahre allerdings zum Barbesitzer und schlussendlich sogar zum Millionär. Anfangs war Thomas Drechsel in seiner Rolle lediglich ein Nebencharakter, doch mit der Zeit wurde er ein immer wichtigerer Teil der Serie. „Anfangs hatte ich eine kleine Rolle eines Gangmitglieds und wir machten abgesprochene Kämpfe auf der Straße. Da ging es heiß zur Sache. Es war nicht so einfach, solch einen Rüpel zu spielen“, sagt der Schauspieler gegenüber RTL.