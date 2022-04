Folge am Donnerstagabend : Dieser Star verlässt RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Potsdam Zwei Jahre spielte sie die Ärztin Nazan Akincii, jetzt sagt Schauspielerin Vildan Cirpan dem Set der erfolgreichsten Vorabendserie im deutschen Fernsehen Tschüss. Am Donnerstagabend hat sie ihren letzten Auftritt.

Die Schauspielerin Vildan Cirpan verlässt die RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Das teilte der Sender am Donnerstag in Köln mit. Seit gut zwei Jahren war die 30-Jährige in der Rolle der türkischstämmigen Ärztin Nazan Akinci zu sehen gewesen. Am Donnerstagabend sollte sie das letzte Mal in „GZSZ“ auftreten. Sie verlasse die Serie „auf eigenen Wunsch“.