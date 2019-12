Maria Wedig spielt Nina Ahrens

Ahrens führte eine Ehe mit Martin, einem Bekannten von Gerner. Die Ehe ging in die Brüche, weil Martin Nina schlug. Jetzt ist Ahrens mit dem Architekten Robert Klee liiert. Sie hat zwei Kinder von Martin, Antonia (Olivia Marei) und Luis (Max Braun), der nun in Neuseeland lebt. Wedig spielte vor GZSZ auch bei der anderen RTL-Serie „Alles was zählt mit“. 2017 kam sie dann zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Nils Schulz spielt Robert Klee

Klee ist ein Star-Architekt, der für „Wealth and Living“ arbeitet und mit Nina Ahrens (Maria Wedig) zusammen ist. Er hat eine Tochter, Brenda. Seit 2019 spielt Schauspieler Nils Schulz diese Rolle.