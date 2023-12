Aussetzer in der Moderation ZDF-Moderatorin Gundula Gause muss „heute journal“ abbrechen

Mainz · Die erfahrene Co-Moderatorin Gundula Gause hatte am Abend in der ZDF-Sendung „heute journal“ gesundheitliche Probleme. Dunja Hayali führte die Sendung alleine weiter. Was genau vorgefallen ist, sehen Sie im Video.

19.12.2023 , 16:19 Uhr

Gundula Gause moderiert das „Heute Journal“ seit 30 Jahren. Foto: ZDF und Klaus Weddig/Klaus Weddig

(juju/dpa)