Auszeichnung für Fernsehsendungen : Das sind die Nominierungen beim Grimme-Preis

Marl Im Wettbewerb Fiktion wurden zum ersten Mal ebenso viele Fernsehfilme wie Serien mit einer Nominierung bedacht. Auch Corona spielt bei der 57. Preisverleihung eine große Rolle. Wir haben alle Infos.

Für den diesjährigen 57. Grimme-Preis ist eine Vielzahl von Fernsehproduktionen zum Leben im Corona-Jahr nominiert. Dass die Pandemie in unterschiedlichen Formaten inhaltlich wie auch gestalterisch aufgegriffen wurde, lasse sich über alle Kategorien hinweg beobachten, erklärte das Grimme-Institut am Dienstag in Marl. Es werde an Videokonferenzen am heimischen Wohnzimmertisch angeknüpft wie etwa in der Serie „Drinnen“, an Social Distancing, an häusliche Gewalt wie in „@Kalinka08 - Melde dich bitte“ oder an die Situation von alten Menschen in Senioren und Pflegheimen in Dokumentarformaten.