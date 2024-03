Fotos Das sind die Grimme-Preisträger 2024

In der Kategorie Fiktion war der WDR gleich zweimal erfolgreich. Der Fernsehfilm „Nichts, was uns passiert“ erhielt einen Grimme-Preis und außerdem den Preis der Studierendenjury. Der Film setzt sich intensiv mit den Folgen sexualisierter Gewalt auseinander. Nach einer Party mit viel Alkohol wird die 27-jährige Anna (Emma Drogunova) von dem ein Jahr älteren Jonas (Gustav Schmidt) vergewaltigt, sagt sie. Anna ist traumatisiert, erinnert sich an ihr „Nein“. Jonas dagegen erinnert sich an einvernehmlichen Sex. „Nichts, was uns passiert“ sei nicht nur ein preiswürdiger Film, sondern auch ein überaus wertvoller Beitrag zur Me-Too-Debatte, so die Jury in ihrer Begründung.