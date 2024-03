Das sind die Preisträger 2024 Kein einziger Grimme-Preis an Privatsender

Beim begehrten Grimme-Preis für Qualitätsfernsehen gehen die Privatsender dieses Jahr völlig leer aus. Das hat es in den vergangenen 20 Jahren nur in den Jahrgängen 2011 und 2015 gegeben. Das Grimme-Institut in Marl kürte am Donnerstag allerdings den Streaming-Anbieter Disney+ mit „Sam – Ein Sachse“ zu einem der Gewinner im Wettbewerb Fiktion. Die Historien-Serie handelt von einem afrodeutschen Polizisten im Sachsen der Wendezeit. In dieser Kategorie wurde auch die WDR-Produktion „Nichts, was uns passiert“ ausgezeichnet, die sich um einen Vergewaltigungsvorwurf im Universitätsmilieu dreht. Im Wettbewerb Unterhaltung gewann Sarah Bosettis Show „Bosetti Late Night (ZDF/3sat)“.