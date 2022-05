Am 31. Mai hat das Grimme-Institut bekanntgegeben, wer dieses Jahr in Deutschland die hochrenommierte Trophäe für Qualitätsfernsehen erhält. Ausgezeichnet werden 16 Produktionen, in den Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Kinder und Jugend sowie Unterhaltung. Wer sich über eine Auszeichnung freuen darf, erfahren Sie in einer Auswahl in unserer Bildergalerie.

In der Kategorie Information & Kultur erhält ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf den Grimme-Preis für „Besondere Journalistische Leistung“. Gewürdigt werden ihre „exzellente Reportagen“ über die Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan.