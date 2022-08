Kochshow auf Vox : Jana Ina Zarrella ersetzt Mirja Boes bei „Grill den Henssler“ als Jury-Mitglied

Jana Ina Zarrella folgt Mirja Boes in der Jury bei „Grill den Henssler“. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Mirja Boes verlässt die Jury bei „Grill den Henssler“. Nun steht das neue Jury-Mitglied fest, das die beiden Co-Juroren Reiner Calmund und Christian Rach unterstützen wird.

Jana Ina Zarrella nimmt den von Komikerin Mirja Boes frei gewordenen Jury-Platz neben Reiner Calmund und Christian Rach bei der Show „Grill den Henssler“ ein. Das teilte Vox am Dienstag in Köln mit. „Ich durfte selber schon drei Mal zu Gast sein und liebe diese Sendung. Es wird aufregend nun auf der anderen Seite des Tellers zu sitzen“, sagte die 45 Jahre alte Moderatorin und Designerin laut Mitteilung.

Bei „Grill den Henssler!“ treten Promis in einem Koch-Wettkampf gegen Fernsehkoch Steffen Henssler an. Boes (50) saß seit 2019 bei 60 Ausgaben in der Jury.