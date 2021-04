Sendetermine, Teilnehmer, Übertragung : Alle Infos zu „Grill den Henssler“ 2021

Der Koch Steffen Henssler steht bei der Aufzeichnung der VOX Kochshow „Grill den Henssler“ auf der Bühne. Foto: dpa/Henning Kaiser

Am Sonntag, 11. April, startet die neue Staffel von „Grill den Henssler“ auf Vox. Auch dieses Jahr treten zahlreiche Prominente gegen den Profi an, aber auch Hobbyköche wagen sich an den Herd. Hier finden Sie alle Infos rund um die Sendung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Kochschürze und Bratpfanne bewaffnet im Duell gegen Steffen Henssler - die Kochshow „Grill den Henssler“ geht in die 14. Runde. Auf Wunsch der Fans sind dieses Mal auch nicht prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld für den guten Zweck. Alle Infos zur neuen Staffel.

Alle Sendetermine von „Grill den Henssler“ 2021

Am 11. April 2021 startet die 14. Staffel der Kochshow rund um Profikoch Steffen Henssler. Die Sendung läuft ab dann wieder jeden Sonntag um 20.15 Uhr. In insgesamt 7 Folgen versuchen die rund zwei Dutzend Teilnehmer den Henssler „zu grillen“:

Die Sendetermine der neuen Staffel

11. April 2021 (Folge 1)

18. April 2021 (Folge 2, Special: Mit nicht prominenten Hobbyköchen)

25. April 2021 (Folge 3)

2. Mai 2021 (Folge 4, Jubiläum: 100. Folge)

9. Mai 2021 (Folge 5, Special: Muttertag)

16. Mai 2021 (Folge 6)

23. Mai 2021 (Folge 7)

Alte Bekannte und neue Gesichter – Alle Teilnehmer bei „Grill den Henssler“ 2021

Neben Profi-Koch Steffen Henssler treten dieses Jahr 25 Teilnehmer an den Herd. Neben altbekannten Teilnehmern sind dieses Jahr viele neue Prominente dabei, wie zum Beispiel Harald Glööckler, Sophia Thomalla oder Jürgen von der Lippe. Aber auch nicht prominente Gäste sind eingeladen.

Die diesjährigen Coaches sind Haya Molcho, Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl. Außerdem feiern ein paar Köchinnen und Köche ihre Premiere als Coaches in der Sendung: Sowohl Nathalie und Jennifer Dienstbach, die im Doppelpack coachen werden, als auch Kristof Mulack und Alexander Herrmann sind dabei.

Die Teilnehmer der neuen Staffel

Folge 1 (11.04.)

Vorspeise: Tom Beck

Hauptgericht: Sophia Thomalla

Dessert: Harald Glööckler

Koch-Coach: Haya Molcho

Folge 2 (18.04.) Special: Mit nicht prominenten Hobbyköchinnen und Hobbyköchen

Vorspeise: Martina Koll aus Holzkirchen

Zwischengang: Pascal Rodermund aus Wittlich

Hauptgericht: Victoria Fonseka aus Düsseldorf

Dessert: Peter und Lea Passian aus Obertraubling im Kreis Regensburg

Koch-Coach: Alexander Herrmann

Folge 3 (25.04.)

Vorspeise: „Froonck“

Hauptgericht: Désirée Nick

Dessert: Barbara Becker

Koch-Coach: Ralf Zacherl

Folge 4 (02.05.) Jubiläum: 100. Folge

Vorspeise: Detlef Steves

Hauptgericht: Mario Barth

Dessert: Panagiota Petridou

Koch-Coach: Ali Güngörmüş

Folge 5 (09.05.) Special: Muttertag

Vorspeise: Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel Wierichs

Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano Engels

Moritz Sachs mit „Lindenstraße“-Mama „Mutter Beimer“ alias Marie-Luise Marjan

Koch-Coach: die jeweiligen Mütter

Folge 6 (16.05.)

Vorspeise: Joris

Hauptgericht: Jeanette Biedermann

Dessert: Johannes Oerding

Koch-Coach: Kristof Mulack

Folge 7 (23.05.)

Vorspeise: Olaf Schubert

Hauptgericht: Jürgen von der Lippe

Dessert: Mandy Capristo

Koch-Coaches: Nathalie und Jennifer Dienstbach

Die Jury übernehmen wie gewohnt Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach. Moderatorin Laura Wontorra wird das Koch-Duell wieder begleiten und ein Auge auf die Teilnehmer und Henssler werfen. Die 32-Jährige war selbst bereits mehrfach als Teilnehmerin in der Sendung.

„Grill den Henssler“ im TV und Live-Stream – Wo kann man die Sendung sehen?