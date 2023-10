Deutschlands größter Publikumspreis Das sind die Preisträger des Fernsehpreises Goldene Henne 2023

Simone Thomalla, Udo Lindenberg & Apache 207 sowie Howard Carpendale gehören zu den Gewinnern der diesjährigen Goldenen Henne. Bei einer Gala am Freitagabend in Leipzig setzten sich Udo Lindenberg & Apache 207 in der Kategorie Musik unter anderem gegen Silbermond, Johannes Oerding, Matthias Reim und David Garrett durch. Simone Thomalla erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Film und Fernsehen.