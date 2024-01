Hollywood-Preisverleihung Golden Globes 2024 – Wo Sie die Gewinnerfilme und -serien streamen können

Barbie

In Barbie-Land ist nicht nur alles rosa, sondern auch perfekt. Barbie und Ken verstehen sich toll miteinander, bis sie in die reale Welt hinaustreten, die ihre eigene auf den Kopf stellt. Ken entdeckt das Patriarchat für sich und Barbie muss sich neuen Herausforderungen stellen, die sich Stück für Stück offenbaren. Der Film hat aufgrund seines großen Erfolgs an den Kinokassen in der neuen Blockbuster-Sparte der Golden Globes gewonnen. Zudem wurde der Filmsong „What Was I Made For“ von Billie Eilish und Finneas ausgezeichnet.

Der Film kann bei Amazon Prime und Apple TV ab 4,99 gestreamt werden.