Göring-Eckardt bei „Maischberger“ : „Und woher kommt das Geld?“

Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) im Talk bei „Maischberger“ am 28.September 2022. Foto: ARD

Berlin Kaum eine Talkshow wird es derzeit müde, über Energie zu streiten. Bei „Maischberger“ fiel am Mittwochabend ein Detail auf: Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt gab Einblicke in die Diskussion innerhalb der Ampel-Koalition.

Steigende Energiekosten und Inflation befeuern die Diskussion um die beste Form einer Entlastung für die Bundesbürger. Dazu sollte bei „Maischberger“ am Mittwochabend unter anderem Katrin Göring-Eckardt (Grüne) Rede und Antwort stehen. Die Vize-Bundestagspräsidentin ließ durchblicken, welche Fragen die Diskussion innerhalb der Ampel-Koalition prägen.

Zur umstrittenen Gasumlage, einer Alternative und deren Finanzierung sollen laut Göring-Eckardt bis Ende der Woche wichtige Weichen gestellt werden. Es sei klar, „dass wir bis Ende dieser Woche eine Lösung haben werden, was die Frage der Gasumlage angeht, und was die Frage angeht: Was haben wir stattdessen? Gibt es einen Deckel? Und woher kommt das Geld?“, sagte die Grünen-Politikerin.