Germany‘s Next Topmodel : Das ist die GNTM-Gewinnerin 2022 Lou-Anne

Köln Die 19-jährige Lou-Anne ist „Germany‘s Next Topmodel“ 2022. Im Finale setzte sie sich gegen vier weitere Topmodel-Anwärterinnen durch. Doch wer ist die Blondine mit dem Kurzhaarschnitt eigentlich?

Lou-Anne wurde in Monte Carlo geboren, lebt allerdings bereits seit langer Zeit in Österreich im beschaulichen Klosterneuburg. Die 19-Jährige liebt es zu backen, zu zeichnen und zu nähen. Daher überlegte sie nach ihrer schulischen Laufbahn auf eine Modeschule zu gehen, doch stattdessen wählte sie dann den Beruf als Stylistin.

Sie selbst würde sich vor allem als hilfsbereit und nett beschreiben und ist dazu mindestens genauso diszipliniert, wenn es um Dinge geht, die ihr wichtig sind. Im Finale in den MMC-Studios in Köln konnte sich Lou-Anne gegen vier weitere Topmodel-Anwärterinnen durchsetzen und sich über das letzte Foto von Heidi freuen. Sie trat dabei unter anderem gegen ihre Mutter Martina (50) an - das erste Mutter-Tochter-Duo im Finale von GNTM. „Gelassenheit ist häufig der Schlüssel zum Glück!“, kommentierte die Österreicherin ihren Sieg und fügt entsprechend freudig an: „Kneift mich, damit ich es glaube. Ich bin einfach nur glücklich und sehr dankbar.“