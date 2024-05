Tabuthema GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo leidet unter Stressschwitzen

Die Betroffenen fühlen sich dadurch stark in ihrer Freiheit und dem persönlichen Wohlbefinden eingeschränkt. In vielen Fällen sind die betroffenen Personen sogar bereit, soziale Kontakte einzuschränken oder gar abzubrechen, wenn sie so die Gefahr auf Schweißränder und feuchte Hände umgehen können.