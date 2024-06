„Germany’s Next Topmodel“ 2024 Wer ist Favorit im GNTM-Finale?

Köln · Wer wird „Germany’s Next Topmodel“ 2024? Diese Frage entscheidet sich am Donnerstag im Finale in Köln. Wir machen den Favoritencheck unter den Models.

13.06.2024 , 14:10 Uhr

9 Bilder Diese Kandidaten stehen im Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ 9 Bilder Foto: dpa/Sven Doornkaat

Bei der Prosieben-Castingshow „Germany's Next Topmodel" versuchen die Models Woche für Woche ein Foto von Chefjurorin Heidi Klum zu ergattern. Im Finale heißt es dann: „Nur eine von euch kann ‚Germany's Next Topmodel' werden." In diesem Jahr ist das jedoch anders: Es werden zwei Models, eine Frau und ein Mann, gewinnen – mindestens. Oder sogar zwei Männer? 41 Bilder Welche Kandidaten sind schon raus? Wer ist noch dabei? 41 Bilder Foto: Prosieben Erstmals in der Geschichte der Sendung steht ein Zwillingspaar im Finale: Julian und Luka (24) aus Frankfurt am Main. Die Brüder werden in der Show seit Kurzem als ein Kandidat gewertet. Somit kann einer von ihnen den anderen mit aufwerten oder herunterziehen. Ihre Konkurrenten um den Sieg sind Jermaine (20) aus Kassel und Linus (25) aus Berlin. Die weiblichen Models im Finale sind Fabienne (21) aus Solingen, Lea (24) aus Düsseldorf und Xenia (24) aus Hof. Das Wichtigste zum „Germany's Next Topmodel"-Finale im Überblick GNTM 2024 Das Wichtigste zum „Germany's Next Topmodel"-Finale im Überblick Wer hat die besten Chancen im GNTM-Finale? Im Vorfeld der Final-Show sprachen manche der Kandidatinnen und Kandidaten mit Prosieben über ihre Prognosen. Luka sieht demnach im Finale Jermaine als Favorit unter den Männern. Dieser sei „sehr, sehr strong" und könne daher gewinnen. Xenia tippt auf Jermaine und Lea. Jermaine äußert sich diplomatisch: „Wir sind alle stark, auf unsere eigene Art und Weise." Es komme auf die Performance vor Heidi Klum an. Die Männermodels sehen jedoch die Zwillinge als „stärkere Konkurrenz, weil sie einfach zu zweit sind und beide 100 Prozent geben", so Jermaine gegenüber Prosieben. „Da noch besser herauszustechen im Finale ist deshalb noch schwieriger." Linus sagt, man müsse sich „einfach mehr anstrengen". 20 Bilder Die bisherigen "Germany's Next Topmodel"- Siegerinnen 20 Bilder Foto: dpa/Claudius Pflug Die Frage, wer im GNTM-Finale als Favorit gilt, wurde verkompliziert, als Armin aus Kempten im Allgäu kurz vor dem Halbfinale ausschied. Der 27-Jährige hatte in der diesjährigen Staffel unter den Männern als Favorit gegolten. „Ich hab dich wirklich zu 100 Prozent im Finale gesehen und deshalb bin ich wirklich geschockt von mir, dass ich das jetzt sagen muss", erklärte Heidi Klum. „Aber, so leid es mir tut, ich habe leider kein Foto für Dich, Armin." Bei einem Fotoshooting, bei dem die Kandidaten mit Degen bewaffnet an Bungee-Vorrichtungen hängend springen mussten, hatte Armin nicht überzeugen können. Wer sich den Titel sichern kann, wird Heidi Klum mit prominenter Unterstützung am Donnerstagabend entscheiden. Die letzte Entscheidung fällt in diesem Jahr vor kleinem Publikum statt in einer großen Halle: Karten gab es nur für Freunde und Familie der Finalisten. Bei der Show sollen aber auch Stargäste wie Bastian Schweinsteiger, Sabrina Carpenter und Robin S. auftreten. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Kandidaten stehen im Finale von „Germany's Next Topmodel"

(mba/dpa)