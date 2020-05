„Germany’s Next Topmodel“ : Jacky gewinnt – Lijana steigt mitten im Finale aus

Berlin/Düsseldorf Starauftritte und Lacher vom Band klauen den Mädchen die Show. Das Finale der 15. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ war ein besonderes. Die Gewinnerin heißt: Jacky. Geprägt wurde die Show jedoch durch den überraschenden Ausstieg von Model-Anwärterin Lijana.

Schon im Vorfeld war klar, dass das Finale der Model-Castingshow in diesem Jahr unter einem besonderen Stern stehen wird: Die Corona-Pandemie hat auch starken Einfluss auf das live in Berlin ausgetragene GNTM-Finale genommen. Keine Halle, sondern ein einfaches Fernsehstudio. Kein Publikum, sondern Pappaufsteller an den Seiten. Und vor allem: keine Heidi Klum. Die Model-Mama saß in ihrer Wahlheimat Los Angeles und wurde per Live-Übertragung zugeschaltet.