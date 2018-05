GNTM Finale 2018: Toni gewinnt das Finale in Düsseldorf

"Germany's next Topmodel" : Toni gewinnt das große Finale in Düsseldorf

Toni ist Germany’s next Topmodel! Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Kandidatin Toni hat am Donnerstagabend das große Finale von "Germany's next Topmodel" gewonnen. Die Entscheidung wurde live aus dem ISS Dome in Düsseldorf übertragen.

Ins Finale hatten es zuvor Christina (22), Julianna (20), Pia (22) und Toni (18) geschafft. Die letzte Show hielt für die jungen Frauen eine besondere Herausforderung bereit: Der international bekannte Mode-Fotograf Rankin kümmerte sich persönlich um das Live-Shooting in Düsseldorf.

Pech im Finale hatte Christina, die als erstes ausgeschieden ist. Um kurz nach 22 Uhr stand dann fest, dass es Pia auf den dritten Platz geschafft hat. Die letzte Entscheidung fiel somit zwischen Toni und Julianna. Toni machte das Rennen, Julianna schaffte es auf den zweiten Platz.

Auch internationale Stars gaben sich am Abend im Düsseldorfer ISS Dome die Ehre. Sängerin Rita Ora und Illusionist Hans Klok hatten einen Auftritt.

Bei der Live-Übertragung waren Handys im Dome übrigens verboten. So könne das Publikum die Show in vollen Zügen genießen, hieß es im Vorfeld als Begründung.

Vor der Aufzeichnung in Düsseldorf gab es eine Demonstration von „Terre des Femmes“ gegen die Show. Auf Plakaten wollten die Demonstranten darauf aufmerksam machen, dass die jungen Frauen in der Show mitunter herabwürdigende Kommentare zu hören bekommen.

(csi)