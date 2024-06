„Germany's Next Topmodel“ Diese Models ziehen ins Finale ein

Im Finale der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ wird dieses Mal erstmals ein Zwillingspärchen antreten. Heid Klum und ihre Jury wählten Julian und Luka (24) aus Frankfurt am Main in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung in die Endausscheidung. Die Brüder werden in der Show seit kurzem als ein einziger Kandidat gewertet. Somit kann einer von ihnen den anderen mit aufwerten oder herunterziehen.