Show mit Heidi Klum GNTM 2024 – Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

In der 19. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ treten zum ersten Mal nicht nur Heidis „Mädels“, sondern auch Männer an, um sich den Titel zu schnappen. Es wird also noch mehr auf Diversität gesetzt als im vergangenen Jahr. So gibt es dieses Mal wieder Curvy-Models wie Felice (20), eher feminine Männer wie Dominic (20), People of Color wie Fabienne (20), Bao-Huy (22) oder Yusupha (25) sowie voll tätowierte Models wie Pitzi (33). Auch Tracy (26), die in der vergangenen Staffel freiwillig nach Hause gefahren ist, bekommt eine zweite Chance.