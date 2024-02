„Germany's Next Topmodel“ 2024 Heidis Models fühlen sich wie im Schullandheim

Wenn die Aufregung für taube Füße sorgt, dann ist immer noch Castingzeit bei „Germany's Next Topmodel“. In der zweiten Folge der 19. von Pro Sieben ausgestrahlten Staffel findet Heidi Klum an diesem Donnerstagabend lauter Menschen „mit krankem Wiedererkennungswert“, wie eine Kandidatin es ausdrückt. So wie die junge Frau, die vor allem dadurch auffällt, dass sie qualvoll langsam auf ihren High Heels zum Vorstellungstermin auf dem Laufsteg stolpert. Sie sei so aufgeregt, dass sie ihre Füße nicht mehr spüre, sagt sie noch - bevor Klum sie zum Schuhtausch auffordert. Und was sagen angehende Models, wenn sie in Schuhwerk schlüpfen sollen, in das Klum schon etwas „reingeschwitzt“ (O-Ton) hat? Natürlich ja! Ohne Schweiß kein Preis, es muss offensichtlich nicht mal der eigene sein.