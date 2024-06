GNTM 2024 Lea aus Düsseldorf wird „Topmodel“ – und nicht nur sie

Im Vorfeld des Finales von „Germany's Next Topmodel“ gab es viel Getuschel darüber, was wohl passieren würde, wenn ein Zwillingspaar gewinnt. Teilen sie dann das Preisgeld? Dürfen Luka und Julian überhaupt als Team auftreten? Am Ende kam es anders: Die Düsseldorferin Lea (24) und Jermaine (20) aus dem hessischen Kassel haben die 19. Staffel der Castingshow gewonnen. Die beiden Nachwuchsmodels konnten Show-Chefin Heidi Klum (51) im Live-Finale am Donnerstagabend mit ihren Catwalks und in einem Fotoshooting überzeugen.