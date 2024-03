„Germany’s Next Topmodel“ Heidi Klum und Liz Hurley werfen vier Models raus

Die Models mussten im salzigen Wasser des Atlantik am Strand von Teneriffa ihr Können unter Beweis stellen. Besonders bitter: Tracy war in der Folge gerade erst dazugekommen. Sie war in der vorangegangenen Staffel in der fünften Folge freiwillig ausgestiegen und hatte im Finale um eine zweite Chance gebeten. Bei einer kurzen Interviewsequenz im Publikum erzählte Tracy, dass sie ihre Entscheidung zum Ausstieg mittlerweile bereue. Das Wiedersehen war also nicht von langer Dauer.