„Germany‘s Next Topmodel“ 2024 Schon wieder kein Rauswurf bei „GNTM“

In der achten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ steht ein Umzug an: In Los Angeles wartet ein Penthouse auf die Kandidatinnen und Kandidaten, und in der US-Großstadt sollen sie sich international behaupten. Am Ende schickt Heidi Klum zwar niemanden nach Hause, doch mehrere Models machen keine gute Figur. Die Zwillinge Luka und Julian zum Beispiel biegen auf dem Laufsteg falsch ab. Was bei „GNTM“ sonst noch schiefgelaufen ist und wer Heidi Klum und den Designer Christian Cowan begeisterte, lesen Sie hier.