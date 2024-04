„Germany’s Next Topmodel“ 2024 Heidi Klum überrascht ihre Models mit Gnade

Trotz mancher Patzer hat Heidi Klum in der achten Folge der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ alle Models eine Runde weiter ziehen lassen. Vor allem die Zwillinge Luka und Julian machten bei der am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlten Sendung auf dem Laufsteg keine gute Figur. Beide bogen unabhängig voneinander auf dem Laufsteg falsch ab - als einzige unter den Models. „Seltsam“, urteilte die Model-Mama über den Zufall.