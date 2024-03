„Germany‘s Next Topmodel“ 2024 Zerrissene Kleider, umgeknickte Knöchel und viele „Problemchen“

Endlich ist es wieder so weit: Am 15. Februar ist „Germany’s Next Topmodel“ in die 19. Staffel gestartet. Und schon in der ersten Folge wurde klar, dass in dieser Staffel besonders viel Testosteron fließen wird. Denn erstmals dürfen nicht nur attraktive Frauen, sondern auch Männer auf eine Karriere als Model hoffen.