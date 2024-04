„Germany's Next Topmodel“ 2024 Windmaschinen blasen sechs GNTM-Models aus der Show

Bei „Germany's Next Topmodel“ lichten sich die Reihen. Nachdem zwei Wochen in Folge niemand aus der Show geflogen war, ging es in Folge 10 ans Eingemachte. Gleich sechs Kandidatinnen und Kandidaten konnten in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge ihre Koffer packen und aus Los Angeles zurück nach Deutschland fliegen.