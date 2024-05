Liveshow in Köln So soll das GNTM-Finale 2024 ablaufen

Nicht alles ist in diesem Jahr anders, denn auch das Finale der 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ soll wieder in Köln stattfinden. Hier wird Heidi Klum in diesem Jahr allerdings erstmals zwei Gewinner küren. Beide erhalten das Preisgeld von 100.000 Euro und zieren das Modemagazin „Harper’s Bazaar". Es wird das erste Mal ein männliches Model auf dem Cover der Zeitschrift zu sehen sein.